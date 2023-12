vdp begrüßt Trilog-Einigung zur Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie

Berlin (ots) - Freiwilligkeit der Mortgage Portfolio Standards sowie Verzicht

auf Sanierungspflicht für einzelne Wohngebäude stechen positiv hervor



Der in Brüssel erzielte Kompromiss zur Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie (Energy

Performance of Buildings Directive, EPBD) wird vom Verband deutscher

Pfandbriefbanken (vdp) begrüßt. Die größte Zustimmung erfährt dabei die

Trilog-Einigung zwischen Europäischem Parlament, Rat der Europäischen Union und

EU-Kommission zu den sogenannten Mortgage Portfolio Standards (MPS), bei denen

auf Freiwilligkeit und Anreize gesetzt wird, anstatt unrealistische

Zwangsvorgaben zu erlassen.





Die MPS dienen dazu, Anreize für Kreditinstitute zu schaffen, diedurchschnittliche Gesamtenergieeffizienz des von ihren Hypotheken erfasstenImmobilienportfolios zu verbessern. So sollen die Institute potenzielle Kundenermutigen, ihre Objekte im Einklang mit den Energieeinspar- undDekarbonisierungszielen der EU zu sanieren, und entsprechend attraktiveFinanzierungsprodukte für die Renovierung von Immobilien anbieten."Für die Erreichung der europäischen Klimaziele ist die Einigung zurGebäudeenergieeffizienzrichtlinie ein großer Schritt nach vorne." Sascha Kullig"Wir haben uns von Anfang an gegen verpflichtende MPS eingesetzt, denn siehätten vielen Privatkunden und Immobilieneigentümern den Zugang zu Kreditenerschwert. Kreditinstitute wären dazu gedrängt worden, energieeffiziente Gebäudegegenüber leistungsschwächeren Objekten bei der Finanzierung zu bevorzugen. Dochgerade in der Transformation des noch nicht energieeffizienten Gebäudebestandszu möglichst grünen Immobilien liegt der Schlüssel zum Erfolg", betonte SaschaKullig, Mitglied der vdp-Geschäftsleitung. Zugleich wies er darauf hin, dassKreditinstitute nicht Eigentümer der von ihnen finanzierten Immobilien seien."Die Kreditwirtschaft kann niemanden verpflichten, sein Gebäude zu sanieren."Die Entscheidung, die Energieeffizienz von Immobilien zu verbessern, liege beiden Eigentümern. "Für die Erreichung der Klimaziele in Europa ist die Einigungzur Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie ein großer Schritt nach vorne."Auf Zustimmung stößt beim vdp zudem die Vorgabe in der EPBD, dass jederEU-Mitgliedstaat ein nationales Datenregister für Energieausweise einzurichtenhat. Die Register sollen Energiedaten sowohl der einzelnen Gebäude als auch desnationalen Gebäudebestands beinhalten. Kullig hob die Bedeutung dieserTransparenz hervor und erklärte: "Es ist äußerst wichtig, dass KreditinstituteZugang zu den Energieausweisen der in ihrem Finanzierungs- bzw.Investmentportfolio befindlichen Gebäude erhalten. Ohne ausführliche