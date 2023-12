UBS stuft Delivery Hero auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die berichteten Stellenstreichungen in der Berliner Zentrale sowie die Schließung von zwei Tech-Zentren in Taiwan und der Türkei seien ein positives Zeichen für den Pragmatismus der Geschäftsführung, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb am Montag in einer ersten Reaktion. Die Höhe der möglichen Einsparungen sei aber schwierig einzuschätzen. Im Kontext der angespannten Bilanzlage sowie der anhaltenden Verkaufsverhandlungen für Aktivitäten in Südostasien könnten die Maßnahmen aber auch negativ aufgenommen werden./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2023 / 10:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2023 / 10:03 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,52 % und einem Kurs von 29,80EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m