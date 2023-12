Ölpreise legen zu - BP will Transit durchs Rote Meer aussetzen

Unterstützt wurden die Erdölpreise seit einigen Tagen durch den tendenziell schwächeren Dollar. Hintergrund ist die Aussicht auf perspektivisch sinkende Leitzinsen in den USA. Rohöl wird überwiegend in der US-Währung gehandelt. Fällt der Dollarkurs , steigt häufig die Ölnachfrage außerhalb des Dollarraums. Denn in diesem Fall wird Rohöl wechselkursbedingt günstiger./jsl/bgf/jha/

Einige große Reedereien hatten bereits zuvor bekannt gegeben, die Seestrecke, die das Rote Meer über den Suezkanal mit dem Mittelmeer verbindet, vorerst zu meiden. Die Route ist wichtig für den Welthandel und den Erdöltransport über See. Die für den Suezkanal zuständige Behörde hatte am Wochenende angekündigt, die Spannungen genau zu beobachten.

BP will seinen Tankerverkehr durch das Rote Meer vorerst einstellen. Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen auf die Schiffe hätten in den letzten Tagen zugenommen, teilte der Mineralölkonzern mit.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag etwas zugelegt. Die Entscheidung des Mineralölkonzerns BP , den Transit durchs Rote Meer auszusetzen, trieb die Preise an. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar 77,24 US-Dollar. Das waren 69 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Januar-Lieferung stieg um 64 Cent auf 72,07 Dollar.

