Shortseller attackiert SMA Solar: Aktie crasht fast zweistellig

"Wir sind Short auf die SMA Solar Technology, weil das Unternehmen unserer Meinung nach in den letzten fünf Jahren an seinen Bilanzen herumgeschraubt hat", so der Shortseller Ningi Research in einem Post auf X. SMA habe demnach zu Unrecht 146 Millionen Euro an Aufwendungen aktiviert, die letztlich die Profitabilität von SMA um den gleichen Betrag erhöht hätten.

Und weiter: "Darüber hinaus hat SMA Solar seine Bilanzen falsch dargestellt, indem sie grundlegende IFRS-Standards [International Financial Reporting Standards] ignorierte, eigene IFRS-Standards erfand und Millionen von Euro aus Einzelposten entfernte. Unserer Meinung nach ist SMA Solar nicht so profitabel, wie es behauptet."