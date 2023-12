Seite 2 ► Seite 1 von 2

Lennestadt (ots) - Die Pandemie, die geopolitische Lage und die darausresultierende wirtschaftliche Situation hat viele Unternehmen hart getroffen.Umso wichtiger ist strategisches Marketing geworden, mit dem die Zielgruppeeffektiv auf allen Kanälen erreicht wird. Wer hier den Absprung nicht schafft,ist nicht mehr zukunftsfähig. Maximilian Müller ist der Geschäftsführer derMEDIENWERK Agentur aus dem südwestfälischen Lennestadt und unterstützt alsdieser kleine und mittelständische Unternehmen in den Bereichen Mitarbeiter- undNeukundengewinnung. Wie es Unternehmen vermeiden können, an Krisen zugrunde zugehen und warum gezieltes Marketing als Versicherung für schlechte Zeiten gilt,erfahren Sie hier.In Zeiten wirtschaftlicher Herausforderungen neigen viele Unternehmen dazu, ihreMarketingausgaben pauschal zu kürzen. Dabei besteht die Gefahr, dass sie in derUnsichtbarkeit verschwinden und langfristig Wettbewerbsnachteile erleiden. Imschlimmsten Fall jagt so eine Krise die nächste. "Viele Unternehmen gehen beimMarketing ihrem Bauchgefühl nach, was gerade in Krisenzeiten mit kleinem Budgetfatal sein kann", erklärt Maximilian Müller, Geschäftsführer der MEDIENWERKAgentur. "Dennoch sollte man es nicht vernachlässigen. Unternehmen müssen sichradikal auf ihre Zielgruppe und deren Bedürfnisse fokussieren, um Ressourcennicht unnötig zu streuen und möglichst viele Neukunden zu erreichen.""Es ist entscheidend, das Marketing gezielt einzusetzen, die Zielgruppe genau zudefinieren und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen", so der Unternehmerweiter. "Wenn Unternehmen erkannt haben, dass sie handeln müssen und einenExperten für eine ausgefeilte Marketingstrategie suchen, sind sie bei MEDIENWERKgenau richtig." Durch ein unverwechselbares Branding, effizientes Webdesign undstrategisches Content- und Online-Marketing verhilft der Geschäftsführer seinenKunden zu mehr Sichtbarkeit. Schließlich ist Marketing in der aktuellenWirtschaft weit mehr als das Verteilen von Flyern oder das Schalten vonZeitungsanzeigen: Es ist viel komplexer und benötigt daher eine viel intensivereund strategischere Planung. Nur mit den richtigen Werbemaßnahmen lassen sichheutzutage noch Krisen überwinden. Dabei ist Maximilian Müller überzeugt: "KeineLage ist aussichtslos - wenn man weiß, wie man handeln muss."Maximilian Müller über Agenturen und radikale Zielgruppen-OrientierungDer erste Schritt, als Unternehmen eine Krise erfolgreich zu überwinden, ist dieReevaluation des Marketing-Budgets: Dieses sollte nie unbedacht gekürzt werden.Stattdessen gilt es, alle Ausgaben zu überprüfen und anhand dieser Analyse zuentscheiden, welche Maßnahmen zu den besten Ergebnissen führen werden. "In