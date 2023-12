Die Wärmepumpe von A bis Z Nachhaltig heizen mit Grünwelt Energie

Kaarst (ots) - Der Fokus auf Wärmepumpen ist in Zeiten des Klimawandels, der

Energiewende und umweltfreundlichen Heizlösungen so präsent wie nie zuvor. "In

diesem Zusammenhang hat die Wärmepumpe als nachhaltige Heiztechnologie ihren

wohlverdienten Platz eingenommen", meinen die Ökostromexperten von Grünwelt

Energie. Wärmepumpen sind in neuen Wohnhäusern der am häufigsten verbaute

Heizungstyp: Laut dem Statistischen Bundesamt kamen sie im Jahr 2022 bei 57

Prozent (https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/06/PD23_N034_

31121.html#:~:text=Meist%20handelt%20es%20sich%20auch,Wohngeb%C3%A4uden%20eine%2

0zunehmend%20kleinere%20Rolle.) der fertiggestellten Neubauten und bei 71

Prozent der neu genehmigten Wohngebäude zum Einsatz.



Nachhaltige Heizkette mit dem Wärmestrom von Grünwelt Energie