Der Preis der UofL für erneuerbare Energien geht an Martin Green für kostengünstige, hocheffiziente Silizium-Solarzellen

Nominierungen für den Leigh Ann Conn Prize 2025 sind bis zum 31. Dezember 2024 einzureichen

LOUISVILLE, Kentucky, 18. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Martin Green, Professor bei Scientia und weltweit führender Pionier auf dem Gebiet der Siliziumzellen an der University of New South Wales (UNSW) in Sydney, Australien, wurde mit dem Leigh Ann Conn Prize for Renewable Energy 2023 der University of Louisville ausgezeichnet. Mit dem Preis werden herausragende Ideen und Leistungen im Bereich der erneuerbaren Energien mit nachgewiesener globaler Wirkung ausgezeichnet.

Professor Green — der als „Vater der modernen Photovoltaik" gilt — ist bekannt für seine wegweisenden Leistungen auf dem Gebiet der hohen Umwandlungseffizienz von Silizium-Photovoltaikmaterialien sowie für die Erfindung und Entwicklung der PERC-Solarzelle (Passivated Emitter and Rear Contact).