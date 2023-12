PwC Deutschland investiert in ONEKEY, die führende europäische Product Cybersecurity & Compliance Plattform

Düsseldorf (ots) -



- PwC Deutschland investiert in ONEKEY GmbH mit Hauptsitz in Düsseldorf.

- Die ONEKEY-Plattform identifiziert automatisch Compliance- und

Sicherheitslücken bei intelligenten Produkten, wie z.B. IoT-Geräten aller Art.

- Kunden erfüllen mit ONEKEY nationale und internationale

Compliance-Anforderungen.



Die PwC Holdings Germany GmbH, die Beteiligungsgesellschaft von PwC Deutschland

für industrielles Wachstumskapital, beteiligt sich im Zuge einer

Minderheitsbeteiligung gemeinsam mit eCAPITAL zur Wachstumsfinanzierung an der

ONEKEY GmbH mit Hauptsitz in Düsseldorf.