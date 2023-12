Maxamtech Gaming von QYOU Media wurde von Silicon India als eines der zehn besten Unternehmen 2023 ausgezeichnet

Bahnbrechende Gaming-App Q GamesMela verzeichnete in letzter Woche 137.000 neue registrierte Nutzer

Mumbai und Toronto, 18. Dezember 2023 / IRW-Press / - QYOU Media Inc., (TSXV:QYOU OTCQB:QYOUF) ein in Indien und den Vereinigten Staaten tätiges Unternehmen, das von Social-Media-Stars und Digital-Content-Creators erstellte Inhalte produziert und vertreibt, hat bekannt gegeben, dass seine Gaming-Sparte, Maxamtech Digital Ventures, vom führenden Herausgeber Silicon India als eines der zehn besten indischen Gaming-Unternehmen des Jahres 2023 ausgezeichnet wurde. Die spezielle StartUp City-Ausgabe von Silicon India (https://www.siliconindia.com/) verfolgt jährlich die Erfolge der führenden Unternehmen in einem breiten Spektrum an technologiegetriebenen Kategorien, wobei Maxamtech auf dem Cover der neuesten Ausgabe mit den besten indischen Gaming-Unternehmen 2023 gewürdigt wurde (https://startup.siliconindia.com/magazines/2023/). Die Publikation würdigte sowohl die historischen Hintergründe der Gründer Xerxes Mullan und Sundeep Thusu als auch die beeindruckende Entwicklung von branchenführenden technischen Features, die den jüngsten Markteintritt von Q GamesMela fördern. Q GamesMela wurde von den Redakteuren von SiliconIndia für viele der bahnbrechenden Features gelobt, die das Unternehmen auf den Markt bringt und die Spiele und E-Commerce miteinander verbinden – ein Feature, das immer öfter als „G-Commerce“ bzw. Gaming Commerce bezeichnet wird. In der vergangenen Woche verzeichnete Q GamesMela mit über 137.000 Downloads die bis dato größte Anzahl an Downloads in einer Woche.

SiliconIndia hat den US-amerikanischen/indischen Technologieboom verfolgt und die relevantesten und kritischsten Inhalte für dieses Ökosystem bereitgestellt, indem es die Geschichten aufstrebender Unternehmer, herausragender Technologen und erfolgreicher CEOs dokumentiert – zusammen mit Geschäftsanalysen und Meinungen, die sich insbesondere auf die Wirtschaft und die Technologie in Indien und den USA auswirken. Die Publikation hat sich mit ihrer redaktionellen Berichterstattung über einige der leistungsstärksten und vielversprechendsten Unternehmer der Community im Laufe der Jahre zu einer Standardplattform für Unternehmer entwickelt, einschließlich Satya Nadella, Ajay Banga, Sundar Pichai, Shantanu Narayen und Kenneth Kannappan. Die erste Ausgabe von SiliconIndia wurde am 15. August 1997 von NYC aus auf den Markt gebracht. Im darauffolgenden Jahr wurde eine weitere Niederlassung im Silicon Valley eröffnet und heute werden die Ausgaben sowohl in den USA als auch in Indien veröffentlicht.