Technisch allerdings hat sich der Chart durch den heutigen Kurssprung auf knapp 17,00 Euro deutlich verbessert, ein Tagesschlusskurs oberhalb des Abwärtstrends könnte weitere Käufer anlocken und der Aktie zu einem Kaufsignal verhelfen. Ein erster Schritt in die richtige Richtung wurde damit vollzogen.

Hoffnungsvoller Ausblick

Tagesschlusskurse oberhalb von 16,20 Euro dürften die Mindestvoraussetzungen für einen weiteren Kursanstieg zunächst an 17,62 und darüber in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 18,51 Euro liefern und würden sich für ein entsprechendes Investment anbieten. Zeitgleich würde die Wahrscheinlichkeit auf einen mittelfristigen Anstieg an das 61,8 % Fibonacci-Retracement bei 20,72 Euro deutlich zunehmen und sich für längerfristig orientierte Anleger anbieten. Ein Rückfall unter den 50-Tage-Durchschnitt bei 15,94 Euro sollte jedoch mit größerer Vorsicht betrachtet werden, rasche Abschläge auf 15,03 und womöglich noch 14,54 Euro stünden dann im Raum.

ThyssenKrupp Nocera KGaA (Tageschart in Euro) Tendenz: