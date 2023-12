Ärzte ohne Grenzen warnt vor Auswirkungen des Wassermangels in Gaza

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Die Organisation Ärzte ohne Grenzen hat vor den Auswirkungen des Wassermangels und sanitären Einrichtungen im Gazastreifen gewarnt. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf lange Sicht genauso gefährlich wie die Bombardierungen sein und ebenso viele Menschen töten könnte", sagte Mitarbeiter Ricardo Martinez in einem am Montag von der Organisation veröffentlichten Interview. Das Wassersystem sei zusammengebrochen. Anwohnern stünde höchstens ein Liter Wasser am Tag zur Verfügung - "zum Trinken, Waschen und Kochen". Laut UN benötigen Menschen als Minimum dafür 15 Liter.

In den überfüllten Orten im Süden des Gazastreifens teilten sich etliche Menschen wenige Toiletten. "Wer duschen kann, hat Glück", sagte Martinez, der den Angaben nach selbst vier Wochen während des Kriegs im Gazastreifen verbracht hat. Kinder spielten im Abwasser, das wegen des Mangels an Treibstoff nicht abgepumpt werden könne. Mancherorts gebe es gar keinen Treibstoff. In Krankenhäusern seien deshalb Menschen gestorben. Auf den Straßen verwesten Leichen.