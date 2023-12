Die nächste große Welle: 2 Kryptos, die 2024 dominieren werden

Bildquelle: Memeinator

Während wir uns vom Krypto-Frühling in den blühenden Krypto-Sommer begeben, suchen Anleger verzweifelt nach der nächsten großen Chance. Wie in allen bisherigen Kryptozyklen sind es die neuen Kryptos, die das Potenzial haben, die höchsten Renditen zu erzielen. Vor diesem Hintergrund gibt es zwei neue Kryptos für 2024, die das Zeug dazu haben, einen großen Einfluss auszuüben.

Laut CryptoMonday sind die beiden neuen Kryptos für 2024 Memeinator (MMTR) und Aptos (APT). Beide zeichnen sich nicht nur durch ihre Neuheit, sondern auch durch ihre einzigartigen Funktionen aus, die das Potenzial für beeindruckende Renditen in diesem kommenden Zyklus haben. Wenn Sie einen Blick darauf werfen, was diese beiden Kandidaten auszeichnet, werden Sie verstehen, warum sie in der kommenden Alt-Saison besondere Aufmerksamkeit verdienen.

Memeinator: Eine neue Dimension für Meme-Coins

In den unendlichen Weiten der Kryptowährungen tauchen Meme-Coins oft als flüchtige Unterhaltung auf, wobei viele von ihnen kaum mehr als skurrile Cartoon-Bilder bieten. Den meisten dieser neuen Kryptowährungen, selbst denen mit der höchsten Marktkapitalisierung, fehlt es an substanziellem Nutzen, Wert oder dem Versprechen einer dauerhaften Relevanz.

Hier setzt Memeinator mit seinem bahnbrechenden Angebot an. Inspiriert von der Kultfilmreihe The Terminator aus den 90er Jahren, verbindet Memeinator fesselnde Tokenomics, die Anziehungskraft der Popkultur und modernste KI-Technologie.

Die Mission von Memeinator ist mutig und klar: Die Identifizierung und Vernichtung von schlecht performenden Meme-Coins, die keine echte Substanz bieten. Gleichzeitig will er eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde Dollar erreichen. Im Rahmen dieses Prozesses identifiziert Memeinator die unterdurchschnittlichen Meme-Coins mit Hilfe seines KI-Tools Memescanner. Dieses hochentwickelte KI-Tool analysiert Daten von verschiedenen Plattformen im Internet, bevor es diese Meme-Coins in sein Shoot-em-up-Spiel Meme Warfare als Charaktere einspeist, die die Spieler zerstören müssen.

Memeinator wird von einer wachsenden Community von Unterstützern vorangetrieben, die das Spiel Meme Warfare spielen dürfen. Diese kollektive Anstrengung positioniert Memeinator nicht nur als eine weitere Meme-Münze, sondern als eine revolutionäre Kraft, die den Status Quo der uninspirierten und langweiligen Meme-Münzen herausfordert.

Die Anziehungskraft von Memeinator beschränkt sich jedoch nicht auf die Störung des Marktes. Memeinator erweitert seine Reichweite durch attraktive Features wie Token Staking, Yield Farming, strategische Kooperationen mit prominenten Marken und Influencern, ein vertrauliches NFT-Projekt, das derzeit entwickelt wird, und sogar einen Merch Store. Dieser vielseitige Ansatz spricht diejenigen an, die von der aktuellen Meme-Coin-Landschaft desillusioniert sind und versammelt sie unter dem Memeinator-Banner.

Der Memeinator Presale befindet sich derzeit in der Phase- 8 und hat bereits ein beeindruckendes $2m generiert. Eine aufregende Nachricht für frühe Investoren ist, dass das Team hinter Memeinator beschlossen hat, die Dauer des Presales von 29 auf 20 Phasen zu verkürzen und tatsächlich sechs Phasen im Wert von Token zu verbrennen. Dies entspricht 129.310.345 MMTR. Die anderen drei Phasen werden neu vergeben. Dies soll sich positiv auf den Preis auswirken und das Interesse an der neuen Kryptowährung für 2024 steigern.

Wenn Sie über die Entwicklungen rund um den MMTR Presale auf dem Laufenden gehalten werden möchten, können Sie sich in die Memeinator Mailingliste eintragen.

Aptos: Eine neue Ära für Layer-1 Blockchains?

Aptos ist eine Layer-1 Proof-of-Stake (PoS) Blockchain, die sich durch die Verwendung von Move, einer innovativen Smart Contract Programmiersprache, auszeichnet. Die zentrale Vision von Aptos ist es, die Verbreitung von Web3 voranzutreiben und ein robustes Ökosystem von dezentralisierten Anwendungen (DApps) zu fördern, die darauf abzielen, konkrete Probleme der Nutzer zu lösen.

Bereits Anfang 2022 erhielt Aptos mit einer von Andreessen Horowitz (a16z) angeführten Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 200 Millionen Dollar und der Unterstützung anderer großer Unternehmen wie Tiger Global und Multicoin Capital eine beträchtliche finanzielle Unterstützung. Diese Dynamik setzte sich mit einer von FTX Ventures angeführten Serie-A-Runde über 150 Millionen Dollar fort und wurde später durch eine Investition von Binance Labs weiter gestärkt.

Aptos gibt an, mehr als 150.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten zu können, während Ethereum (ETH) nur 15 Transaktionen pro Sekunde verarbeitet. Dies liegt daran, dass typische Blockchains Transaktionen sequentiell verarbeiten, während Aptos sie gleichzeitig verarbeitet und mögliche Fehler durch seine hochentwickelten Software-Transaktionsbibliotheken behebt.

Seit dem Börsengang im Oktober 2022 ist der Kurs von Aptos sowohl gestiegen als auch gefallen und ist derzeit relativ stabil. Die größte Sorge der Investoren sind die Investitionen von FTX und Binance, die beide mit betrügerischen Vorwürfen behaftet sind und von denen sich das Unternehmen befreien muss.

Preisprognosen für Memeinator und Aptos

Angesichts des Krypto-Bullenzyklus hat Memeinator großes Potenzial, eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde Dollar zu erreichen. Ein Kursziel von $1 scheint für MMTR in Reichweite. Eine konservativere Prognose deutet auf einen möglichen Anstieg von $0,50 auf $0,70 hin, was den Meme-Coin zur Nummer eins auf dem Markt machen würde.

Das mag hoch erscheinen, aber man sollte sich den Erfolg von Dogecoin vor Augen halten, der eine Marktkapitalisierung von 88 Milliarden Dollar erreicht hat, was ein Allzeithoch ist. Sogar Pepe Coin hat es geschafft, eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde Dollar zu erreichen, obwohl es keinen Token-Nutzen hat. Memeinator hat durch die Integration von KI einen größeren Nutzen, so dass eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde Dollar durchaus möglich erscheint.

Aptos verkörpert das Potenzial einer skalierbaren Layer-1-Lösung. Das Unternehmen sieht sich jedoch einem überfüllten Markt gegenüber, der mit skalierbaren Layer-1-Lösungen überschwemmt ist, was die Frage nach seiner Notwendigkeit aufwirft.

Die Beteiligung großer Akteure wie FTX und Binance an Aptos ist ein zweischneidiges Schwert. Während diese Partnerschaften wichtige Unterstützung bieten, stellen ihre angeschlagenen Namen auch potenzielle Risiken dar, die sich auf den Kurs und die Marktwahrnehmung von Aptos auswirken könnten. Der Kurs von Aptos liegt immer noch 50 % unter seinem Höchststand und dürfte sich noch etwas erholen, aber da Aptos nicht ganz neu ist, ist es unwahrscheinlich, dass der Kurs in der kommenden Alt-Saison parabolisch ansteigen wird.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, mit Ihren Investitionen der Zeit voraus zu sein

Mit der bevorstehenden Halbierung des Bitcoin-Kurses im nächsten Jahr dürfte sich die Dynamik des Bullenmarktes beschleunigen. Denken Sie daran, dass die neuesten Kryptos in der Regel die höchsten Renditen bieten. Aptos ist zwar relativ neu, hat aber aufgrund der Verunsicherung der Anleger und der Tatsache, dass es erst 2022 auf den Markt kommen wird, wenig Aufsehen erregt.

Ganz im Gegensatz zu Memeinator, einer vielversprechenden neuen Kryptowährung, die 2024 auf den Markt kommen soll. Dies ist Ihre Chance, zu denjenigen zu gehören, die von der nächsten Revolution auf dem schnell wachsenden Kryptomarkt profitieren könnten.

Besuchen Sie die offizielle Memeinator-Website, um Memeinator (MMTR) zu kaufen.

Haftungsausschluss:

Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung gedacht. Der Inhalt stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die Leser sollten ihre eigenen Nachforschungen anstellen und sich von Finanzberatern beraten lassen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen. Die dargestellten Informationen sind möglicherweise nicht mehr aktuell und könnten veraltet sein.

Durch den Zugriff auf diesen Artikel und dessen Lektüre erklären Sie sich mit den oben genannten Angaben und dem Haftungsausschluss einverstanden.