KIGALI (dpa-AFX) - Das Pharmaunternehmen Biontech will beim Aufbau seiner ersten Impfstoff-Produktionsstätte in Afrika nicht nur auf Schnelligkeit setzen. "Wir wollen in Afrika Personal ausbilden", sagte Unternehmenschef Ugur Sahin in Kigali der Deutschen Presse-Agentur. Mit Blick auf Künstliche Intelligenz (kurz: KI oder AI) fügte er hinzu: "Auch AI-Expertise und Digitalisierung sind uns hier wichtig."

In Ruandas Hauptstadt stellte Sahin am Montag in Anwesenheit von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ein Herzstück der im Bau befindlichen ersten Produktionsstätte des Mainzer Unternehmens für mRNA-Vakzine auf dem Kontinent vor. In dem modular aufgebauten Komplex sollen von 2025 an Impfstoffe für den afrikanischen Markt hergestellt werden.