Bonn (ots) - Die im Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen (BDU)organisierten Personalberatungen bewerteten ihre aktuelle Geschäftslage im 3.Quartal 2023 besser als ihre Geschäftsaussichten. Dies ergab derBDU-Geschäftsklimaindex, der vierteljährlich die Stimmung der Branchebeschreibt. Trotz der dritten Seitwärtsbewegung seit Mitte 2022 beurteilten dieUnternehmen ihre wirtschaftliche Entwicklung im 3. Quartal 2023 leicht negativerals im Vorquartal. Dies galt vor allem für die kleineren und Einzelberatungen.Dagegen lagen mittelgroße, größere und große Personalberatungen im Plus. Diegrößten Pessimisten mit Blick auf die kommenden sechs Monate waren jedoch dieTop-Executive Search Unternehmen, die zumeist mit großen Kunden bzw.Konzernkunden zusammenarbeiten.Eine vergleichsweise gute Stimmung herrschte bei Personalberatungen, die sichauf die Besetzung von Führungs- und Spezialisten-Positionen in Non-Profit- &Öffentlichen Sektor, Finanzwesen und Chemiebranche spezialisiert haben. Hierbeihandelt es sich um Kundenbranchen, die für rund 15 Prozent desGesamtmarktumsatzes stehen. Weitere Nachfrageschwergewichte wieKonsumgüterindustrie (14,8 Prozent des Marktumsatzes), Maschinenbau (11,8Prozent des Marktumsatzes) sowie Life Science & Pharma (8,9 Prozent desMarktumsatzes) lagen dagegen im unteren Drittel. Für die beste Geschäftslagesorgten Kunden aus dem Bereich Non-Profit- & Öffentlicher Sektor, wenigzuversichtlich blicken dagegen insbesondere Personalberaterinnen undPersonalberater nach vorne, die sich auf Kunden im Bereich Life Science & Pharmaspezialisiert haben. Die Stimmung von Personalberatungen, diefunktionsorientiert aufgestellt sind, liegt einheitlich leicht unter derStimmung der branchenspezialisierten Personalberatungen.Nach Einschätzung von BDU-Vizepräsident Wolfram Tröger ist die zu Jahresbeginnformulierte Wachstumsprognose von vier Prozent fraglich. "Vergleicht man dieletzten vier Jahre seit Beginn der Corona-Pandemie mit Blick auf dieVeränderungen des Geschäftsklimaindex bzw. des Gesamtmarktumsatzes undberücksichtigt die geopolitischen Ereignisse in dem jeweiligen Jahr, dann istein Rückgang des Gesamtmarktes zwischen 0 Prozent und 5 Prozent zu erwarten."GeschäftslageLaut BDU-Geschäftsklimaindex meldeten 25 Prozent der 265 Personalberaterinnenund -berater eine gute aktuelle Geschäftslage über Budget. Das waren dreiProzentpunkte weniger als im Vorquartal. 45 Prozent sahen ihr Geschäft im Plangegenüber 43 Prozent im Vorberichtszeitraum. Gleichbleibend 29 Prozent meldeten