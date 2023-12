TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Der Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad lotet einem Medienbericht zufolge neue Verhandlungen zur Freilassung der Geiseln in den Händen der islamistischen Hamas aus. Mossad-Chef David Barnea berate mit CIA-Direktor William Burns und dem katarischem Ministerpräsidenten Abdulrahman Al Thani in Warschau, meldete die Zeitung "Haaretz" am Montag.

Israelischen Medien hatten zuvor berichtet, dass Barnea nach Europa reisen werde, um ein mögliches neues Abkommen zu besprechen. Ziel sei die Freilassung weiterer noch im Gazastreifen festgehaltener Geiseln. Vermittler Katar unterhält gute Beziehungen zur Hamas.