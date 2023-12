Lieferketten, Whistleblowing, CSR-Berichtspflicht, Green Claims Directive Das ändert sich für Unternehmen ab 2024 (FOTO)

Berlin (ots) - Zum Jahresbeginn 2024 tritt ein ganzes Bündel an

rechtlich-regulatorischen Neuerungen für Unternehmen in Kraft. Diese betreffen

unter anderem Lieferketten, Nachhaltigkeit, Datenschutz, Geldwäscheprävention

und den digitalen Raum. Philipp von Bülow, Geschäftsführer von

https://lawpilots.com/de/ , rät Unternehmen deshalb: "Weiterbildungen und

Schulungen werden vor allem in den Bereichen Compliance und IT-Sicherheit immer

wichtiger. Denn rechtlich und ethisch korrektes Verhalten der Mitarbeitenden in

einem Unternehmen sowie die Sensibilisierung für gängige (Cyber-)Betrugsmaschen

sind mehr denn je ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Nur wenn alle

Mitarbeitenden eines Unternehmens die geltenden Compliance- und

Sicherheitsrichtlinien kennen und verstehen, können sie sich entsprechend

regelkonform verhalten. Kennen sie die Richtlinien nicht, können

Compliance-Verstöße oder Cybercrimefälle weitreichende Folgen haben. Das reicht

von Image-Schäden bis hin zu strafrechtlichen Konsequenzen und Geldbußen." Diese

Regelungen stehen im Jahr 2024 an:



Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz: Neue Pflichten für Unternehmen