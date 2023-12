FDP-Mitgliederbefragung zum Verbleib in der Ampel-Koalition gestartet

BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP hat eine Mitgliederbefragung über den Verbleib der Partei in der Ampel-Koalition gestartet. "Die Mitgliederbefragung ist gestartet und läuft bis Montag, den 1. Januar 2024", teilte die Pressestelle der FDP am Montag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur schriftlich mit. "Nach Abschluss der Befragung werden Gremien und Mitglieder über das Ergebnis informiert."

Erste FDP-Mitglieder machten noch am Montag öffentlich, wie sie abstimmten. "Ich habe für den Verbleib in der Ampel gestimmt, weil die Herausforderungen unseres Landes viel besser bewältigt werden, wenn Freiheitsliebe mitregiert", schrieb FDP-Verkehrsminister Volker Wissing am Montagnachmittag auf der Plattform X, ehemals Twitter.