Prospera Energy meldet eine Fließrate von über 500 Barrel pro Tag in einer Bohrung und anhaltenden Erfolg bei den Horizontalbohrungen

Calgary, Alberta, 14. Dezember 2023 / IRW-Press / – Prospera Energy Inc. („Prospera“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: PEI, OTC: GXRFF, FWB: OF6B, OF6B.SG, OF6B.F, OF6B.BE) Prospera Energy Inc. freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach einem ganztägigen Produktionstest eine Fließrate von schätzungsweise mehr als 500 Barrel mittleres/leichtes Öl pro Tag (bbl/d) in einer Bohrung erreicht hat. Dieses oberhalb des Druckgradienten gelegene Reservoir sollte einige Monate lang fließen. Danach wird die Produktion dann mithilfe eines künstlichen Hebesystems erfolgen, das eine stabilisierte Förderrate von schätzungsweise mehr als 150 bbl/d ermöglicht. Eine zweite Bohrung soll ebenfalls in den nächsten Tagen in Betrieb genommen werden, für die eine ähnliche Förderrate erwartet wird. Prospera wird die Erschließung der Bohrungen für mittleres/leichtes Öl fortsetzen, um die Produktion zu steigern und den Produktmix aus Schwer- und Leichtöl zu diversifizieren und so den Wert für die Aktionäre zu erhöhen.