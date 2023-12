Die Münchener Rück erwartet für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von fünf Milliarden Euro, eine Steigerung von 25 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Ziel für 2023. Berenberg-Analyst Tryfonas Spyrou nennt drei Hauptgründe für die positive Entwicklung: eine Verbesserung des Schaden-Kosten-Verhältnisses in der Schaden- und Unfallrückversicherung, gestiegene Erträge der Tochtergesellschaft ERGO und die Aussicht auf höhere Kapitalrückführungen. Spyrou hebt sein Kursziel für die MunichRe-Aktie auf 440 Euro an, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 17 Prozent entspricht. Er erwartet auch eine steigende Dividende. Barclays-Analyst Ivan Bokhmat hebt ebenfalls sein Kursziel für MunichRe an, aufgrund stärkerer operativen Leistungskennzahlen und mehr Spielraum für Ausschüttungen an Aktionäre. Trotz eines jüngsten Kursrückgangs ist die Aktie des Rückversicherers in diesem Jahr um etwa ein Viertel gestiegen.