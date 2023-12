JEFFERIES stuft RECKITT auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Reckitt in einem Ausblick auf die Jahreszahlen 2023 und das vierte Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4600 Pence belassen. Er befürchte, dass die durchschnittliche Analystenschätzung für den Umsatz des Konsumgüterherstellers zu optimistisch sein könnte, schrieb Analyst David Hayes in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte seine Prognose für das Wachstum aus unternehmenseigener Kraft im vierten Quartal von 2,6 Prozent auf 1,9 Prozent. Der Konsens liegt ihm zufolge aktuell bei 2,4 Prozent./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2023 / 08:39 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2023 / 08:39 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

