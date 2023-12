Klimat X gewinnt mit BP Carbon Trading Limited den ersten Finanzierungspartner für sein Waldsanierungsprojekt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 18. Dezember 2023 / IRW-Press / – Klimat X Developments Inc. („Klimat X“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: KLX) (FWB: Q1C), ein führender Anbieter von hochwertigen technologiebasierten Emissionszertifikaten, die ausschließlich aus Neuaufforstungs- und Wiederaufforstungsprojekten stammen, welche vom Unternehmen und seinen Stakeholdern erschlossen wurden und sich in deren Besitz befinden, freut sich bekannt zu geben, dass die im Vereinigten Königreich ansässige Firma BP Carbon Trading Limited als erster Finanzierungspartner für das Waldsanierungsprojekt des Unternehmens in Sierra Leone gewonnen werden konnte.

Wie bereits angekündigt, wurden im Rahmen der Finanzierungsvereinbarung 2,5 Mio. USD für die Bepflanzung und den Wiederaufbau von 5.000 Hektar beeinträchtigten Grundflächen in Sierra Leone bereitgestellt. Im Rahmen von partizipativen Kartierungen und unter Anwendung eines selbstbestimmten Entscheidungsfindungsprozesses (Free Prior and Informed Consent/FPIC) wurden mit Kleinbauern in Sierra Leone Grundbesitzvereinbarungen geschlossen. Diese werden für die Verpachtung entschädigt und sind darüber hinaus direkt am Vorteilsausgleich beteiligt. Die Nichtregierungsorganisation Namati, die indigenen Kommunen Rechtsbeistand bietet und sich damit für soziale und ökologische Gerechtigkeit einsetzt, erklärt: „Dass die Kommunen hier einen Nutzen haben ist ebenso wichtig wie die Wiederherstellung der Wälder des Landes. Das Projekt sorgt in den Kommunen für Einkommen aus Beschäftigung und trägt gleichzeitig zur Wiederherstellung bzw. Sanierung der einheimischen, artenreichen Wälder bei. Im Laufe der Zeit und mit dem Heranwachsen des Regenwaldes, dem Vorteilsausgleich aus den Gewinnen der verkauften Zertifikate und dem neuen Landgesetz dürften auch die Pachteinnahmen steigen.

BP Carbon Trading Ltd. führte im Oktober 2023 eine Standortbegehung durch. Die Projektunterlagen für die Drittbegutachtung wurden eingereicht und das Unternehmen geht von einem Abschluss Anfang 2024 gemäß dem neuen Verra-Aufforstungsprotokoll und dem CCB-Standard aus.

James Tansey, der CEO von Klimat X, meint dazu: „Die Herausforderungen des Klimawandels haben ein so großes Ausmaß angenommen, dass wir auf jede verfügbare Strategie zur Senkung der Emissionen zurückgreifen müssen. Laut einer von Fachleuten geprüften Studie haben der Verlust und die Schädigung der Wälder zu einer Emissionslast von über 185 Milliarden Tonnen geführt; dieses Projekt ist ein Paradebeispiel dafür, wie man diesen Schaden rückgängig machen kann. Nachdem sich die Welt zunehmend von der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen löst, können wir Maßnahmen ergreifen und durch naturbasierte Lösungen zur Wiederherstellung einiger der produktivsten Ökosysteme der Welt beitragen. Wir sind stolz darauf, diesen wichtigen Beitrag eines weltweit führenden Unternehmens zur Bekämpfung des Klimawandels ankündigen zu können.“