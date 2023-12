Berkshire Hathaway, das Unternehmen von Warren Buffett, wird im nächsten Jahr fast 3,5 Milliarden US-Dollar an Dividendeneinnahmen aus nur vier Aktien erzielen. Die Bank of America, die zweitgrößte Beteiligung von Berkshire, wird fast 992 Millionen US-Dollar an Dividendenerträgen generieren. Apple, die größte Position in Buffetts Portfolio, wird 878.937.967 US-Dollar an Dividenden ausschütten. Occidental Petroleum wird 843.396.739 US-Dollar an Dividendenerträgen einbringen, wobei diese aus zwei verschiedenen Kanälen stammen: aus den Stammaktien und den Vorzugsaktien. Die vierte Aktie ist Coca-Cola, die älteste Beteiligung von Berkshire, die 736.000.000 US-Dollar an jährlichen Dividendeneinnahmen generiert.