BERNSTEIN RESEARCH stuft Adidas auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Analystin Aneesha Sherman zog in einer am Montag vorliegenden Studie Rückschlüsse aus einem Gespräch mit dem Manager eines in Europa führenden Sportartikelhändlers. Demnach verlangsamt sich die Nachfrage und für 2024 werde vom Handel nur zögerlich vorbestellt. Der Facheinzelhandel schneide dabei besser ab als der allgemeine Einzelhandel und Online-Händler./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2023 / 09:40 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2023 / 05:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 191,4EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Aneesha Sherman

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 205

Kursziel alt: 205

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m