München (ots) - Dass die Preisbewegungen für Benzin und Diesel sich in zwei eigenständigen Märkten abspielen, zeigt sich sehr deutlich an den Ergebnissen der aktuellen ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in den 16 deutschen Bundesländern. Während Benzin in Berlin wie im Vormonat mit Abstand am günstigsten ist, gehört die Bundeshauptstadt bei Diesel-Kraftstoff als 15. im Bundesländer-Ranking zu den Schlusslichtern. Für einen Liter Super E10 muss in Berlin im Mittel 1,647 Euro bezahlt werden. Mit Bremen ist ein weiterer Stadtstaat Zweitplatzierter: Hier kostet Super E10 im Schnitt 1,669 Euro. Am teuersten ist Hessen, wo man derzeit für einen Liter Super E10 im Schnitt 1,730 Euro hinlegen muss und damit 8,3 Cent mehr als in Berlin.

Regionale Benzinpreisunterschiede von über acht Cent / Berlin mit Abstand günstigstes Bundesland bei Benzin / Hessen am teuersten / Diesel in Berlin und Brandenburg am teuersten (FOTO)

