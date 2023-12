"Während diese Sorge wahrscheinlich durch die Lawine von Schlagzeilen im Zusammenhang mit den Wahlen 2024 und 2020 ausgelöst wird, deutet ein Rückblick auf vergangene Wahlzyklen, die bis ins Jahr 1937 zurückreichen, darauf hin, dass die bevorstehende Wahl kein Grund zur Sorge sein sollte", schreibt Matt Sommer, Leiter der Specialist Consulting Group bei Janus Henderson Investors, in einem Beitrag für die Plattform MarketWatch.

Im November 2024 ist es soweit: Die US-Präsidentschaftswahlen stehen wieder an. Das beunruhigt viele Anleger, wie eine aktuelle Studie von Janus Henderson Investors zeigt. Sie befürchten, dass die Wahlen größere Auswirkungen auf ihre Portfolios haben könnten als etwa Inflation, Rezession oder höhere Zinsen.

Der Experte ist sich sicher: Ein Blick auf die Marktrenditen bei vergangenen Präsidentschaftswahlen könne helfen, kurzfristige Portfolioentscheidungen zu vermeiden, die sich negativ auf ihre langfristige Planung und Performance auswirken könnten.

Denn die historische Daten zeigen, dass "Wahlen nicht gleichbedeutend mit Marktausverkäufen sind", sagt Sommer. Er macht deutlich, dass die Performance des S&P 500 während Wahlzyklen zeige, dass die Märkte politische Veränderungen nicht nur überstanden haben, sondern auch widerstandsfähig waren und trotz der Unsicherheit positive Renditen erzielten. So erzielte der S&P 500 von 1937 bis 2022 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,9 Prozent in Präsidentschaftswahljahren und von 12,5 Prozent in Nichtwahljahren.

Insgesamt verzeichnete der S&P 500 in den vergangenen Wahljahren mehr positive als negative Ergebnisse, meint Sommer. Das zeige, dass die Beziehung zwischen politischen Ereignissen und Aktienmarktbewegungen komplexer sei als nur ein Ursache-Wirkung-Szenario.

Genau deshalb sollten Sommer zufolge Präsidentschaftswahljahre nicht zu emotionalen oder übereilten Entscheidungen führen. Darüber hinaus seien diejenigen Anleger besonders gut aufgestellt, die ihr Portfolio gut diversifiziert haben. Damit können auch kurzfristige Marktreaktionen oder -schwankungen mit Zuversicht bewältigt werden, ist sich der Experte sicher.

