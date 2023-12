Anmeldung gestartet Jetzt Tickets für APOTHEKENTOUR 2024 sichern! (FOTO)

Berlin (ots) - Das neue Jahr klopft an die Tür und auch die APOTHEKENTOUR 2024

steht bereits in den Startlöchern für ein weiteres aufregendes Eventjahr. Rund

40 namhafte Hersteller werden 2024 mit dabei sein. Die Veranstalter rechnen mit

einem Besucherwachstum um mehr als 30 Prozent auf 20.000 Besucher:innen in

Deutschland. Bereits kurz nach Freischaltung der Anmeldung

(https://www.apothekentour.de/anmeldung/) haben sich mehr als 3500

Apotheker:innen, PTA und PKA ihre Tickets gesichert.



Die APOTHEKENTOUR, powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE, wird auch 2024 die

Apothekenherzen höher schlagen lassen. Noch größer, noch besser, noch spannender

- das Team der ELPATO Medien GmbH plant beginnend mit der Premiere Mitte März in

Berlin wieder eine Eventserie auf höchstem Niveau. Bereits jetzt stolpert man im

Lineup über ein Highlight nach dem anderen: 12 atemberaubende, teilweise neue

Locations und Standorte, noch mehr namhafte Tourpartner, ein

Rundum-Wohlfühlprogramm und ein zusätzliches Überraschungs-Highlight für die

Gäste aus den Apotheken.