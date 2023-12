Mercedes-Benz und BMW kooperieren in China

Seit Jahrzehnten sind Mercedes-Benz und BMW harte Konkurrenten, was den Premiumbereich angeht. Doch nun wollen die beiden Autobauer in China zusammenarbeiten – der Strukturwandel macht es möglich.

China ist der wichtigste Autoabsatzmarkt der Welt. Das gilt auch für Elektrofahrzeuge. Um ihren Absatz im Reich der Mitte anzukurbeln, setzt Mercedes-Benz dort nun auf eine Partnerschaft mit dem heimischen Erzrivalen BMW.

Wie Mercedes-Benz bekanntgab, will man mit dem Münchener Konkurrenten in China ab 2024 ein gemeinsames Schnellladenetz für Elektroautos errichten. Dafür solle ein entsprechendes Joint Venture ins Leben gerufen werden. Das Ziel sei es, bis 2026 landesweit mindestens 1000 öffentliche Ladestationen mit mehr als 7000 Ladepunkten aufzubauen.

Mercedes-Benz- und BMW-Fahrer sollen dort weiteren Angaben zufolge Vorabreservierungen vornehmen können. Die beiden deutschen Autokonzerne arbeiten bei Ladenetzen bereits in Europa mit anderen Autokonzernen zusammen. Auch in den USA soll ein Schnellladenetz gebaut werden. Dort sind etwa GM, Hyundai und Honda mit an Bord.

Aktive Leger handeln die Mercedes-Aktie rund um die Uhr bei IG.