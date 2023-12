Faeser wirbt in Tiflis für Ordnung bei Migration nach Deutschland

TIFLIS (dpa-AFX) - Ihr Bemühen um mehr Kontrolle über das Migrationsgeschehen hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser nach Georgien geführt. Die ehemalige Sowjetrepublik belegt aktuell den sechsten Platz auf der Liste der zugangsstärksten Herkunftsländer von Asylsuchenden in Deutschland. Die SPD-Politikerin und der sie begleitende Sonderbevollmächtigte für Migrationsabkommen, Joachim Stamp (FDP), trafen am Montag in der Hauptstadt Tiflis ein. Sie wollen die Regierung von Georgien dazu bringen, bei Abschiebungen noch besser mitzuwirken. Zudem soll sie helfen, ihren Staatsbürgern klarzumachen, dass ein Asylverfahren in Deutschland für sie in der Regel rasch mit der Aufforderung zur Ausreise endet.

Im Gegenzug bietet die Bundesregierung mehr Bildungskooperation sowie Erleichterungen für Saisonarbeiter an. Anders als die Westbalkanstaaten hat Georgien kein Interesse, Arbeitskräfte nach Deutschland zu entsenden. Es wird aber überlegt, ob Pflegekräfte und Lastwagenfahrer aus Georgien, die jetzt in anderen EU-Staaten unter schlechten Bedingungen arbeiten, künftig in Deutschland einer besser entlohnten Tätigkeit nachgehen könnten.