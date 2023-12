Propan Rheingas ist neues en2x-Mitglied

Berlin (ots) - Die Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist seit dem 1. Dezember

Mitglied im en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie. Propan Rheingas mit

Hauptsitz in Brühl bei Köln ist ein mittelständisches

Energieversorgungsunternehmen mit Schwerpunkt LPG sowie Fokus auf Transformation

zu nachhaltigen Energien und zu mehr Energieeffizienz.



"Wir möchten im Energiemix der Zukunft Teil der Lösung sein. Dazu zählen

dezentrale Anwendungen, die per Elektrifizierung nicht möglich sind -

versorgungssicher, emissionsarm und kostengünstig", so der geschäftsführende

Gesellschafter Uwe Thomsen. "Propan Rheingas passt als bundesweit tätiger

Energieberater und -versorger zur Philosophie unseres Verbandes als Treiber der

Transformation hin zu grünen Molekülen. Wir freuen uns daher sehr über die

Verstärkung", sagte en2x-Hauptgeschäftsführer Prof. Christian Küchen.