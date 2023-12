BAADER BANK stuft LANXESS AG auf 'Reduce'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Lanxess von "Buy" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 40 auf 26 Euro gesenkt. Trotz der zuletzt starken Kursgewinne könnte es noch zu früh sein, um so optimistisch für die Aktien zu sein, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen seien mit Blick auf 2024 weiterhin deutlich zu hoch. Ein Grund dafür sei, dass Kostensenkungsmaßnahmen teilweise durch Lohnsteigerungen konterkariert würden./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2023 / 13:23 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 27,99EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Konstantin Wiechert

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m