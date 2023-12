Mercedes-Benz hat die Erlaubnis erhalten, seine Level-3-Selbstfahrsysteme auf den Autobahnen von Peking zu testen. Die Stuttgarter testen ihre hochautomatisierten Fahrsysteme bereits seit zwei Jahren auf chinesischen Teststrecken. Mercedes-Benz war der erste Autohersteller, der Ende 2021 eine Zulassung für Level-3-automatisiertes Fahren erhielt. Das System "Drive Pilot" ist seit Mai 2022 in Deutschland in der S‑Klasse und der EQS-Limousine erhältlich und wird auch in den US-Bundesstaaten Nevada und Kalifornien eingesetzt. Beim Level-3-Fahren übernimmt das Fahrzeug vorübergehend das Steuer, der Fahrer muss jedoch jederzeit eingreifen können. Die aktuelle Zulassung gilt bis zu einer Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern. Mercedes plant, die Verfügbarkeit auf der Autobahn bis zum Ende dieses Jahrzehnts auf bis zu 130 km/h auszuweiten.