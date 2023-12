BAADER BANK stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Reduce'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Wacker Chemie von "Buy" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 170 auf 109 Euro gesenkt. Er glaube zwar, dass der Abbau von Lagerbeständen in der Chemiebranche endlich zu einem Ende kommen werde, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Montag vorliegenden Studie. Er stimme aber auch mit dem Ausblick überein, den der Sektor in den letzten Monaten für das Jahr 2024 gegeben habe. Daher sieht der Experte keine schnelle Erholung voraus./la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: / / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 112,7EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Konstantin Wiechert

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 109

Kursziel alt: 170

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m