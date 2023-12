DAX - Korrektur durch?

Zuvor hieß es im Insight: "Der Rücklauf ist gestartet und der DAX könnte zunächst den 10er-EMA bei 16.653 Punkten anlaufen. Geht es weiter tiefer, wäre die Marken bei 16.500 und 16.460 Punkten die nächsten Anlaufzonen. Bisher sieht es so aus, dass der heutige Verfallstermin zu einem Rücklauf führt. Verfallstermine sind oft für Marktwendepunkte bekannt. In der Folge einer Korrektur, ist dann aber eher mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Es ist also zunächst kein Trendwechsel von Long auf Short anzunehmen."

Das hat gut gepasst, der 10er-EMA wurde angelaufen und am heutigen Montag erreicht. Hier könnte die Korrektur bereits auslaufen und der übergeordnete Aufwärtstrend fortgesetzt werden.