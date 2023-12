Der chinesische Elektroautohersteller Nio hat eine Investition von 2,2 Milliarden US-Dollar von dem Investor CYVN aus Abu Dhabi erhalten, was zu einem Anstieg der Aktien im vorbörslichen Handel führte. Die Investitionsbedingungen beinhalten, dass CYVN 294 Millionen Aktien zu je 7,50 US-Dollar kauft. Nach Abschluss des Deals wird die Abu-Dhabi-Gruppe einen Anteil von 20 Prozent an Nio halten und das Recht haben, zwei Direktoren zu nominieren. Nios CEO, William Bin Li, äußerte sich positiv über die Investition und erklärte, dass das Unternehmen nun gut positioniert sei, um seine Markenpositionierung zu stärken und langfristige Investitionen in Kerntechnologien zu tätigen.