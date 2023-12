CCS-Technologien sind ein wesentlicher Bestandteil der Verringerung der CO 2 -Emissionen und stellen auch in Mittel- und Osteuropa keine technologische Neuheit mehr dar. Dies sind die letzten Tage des CCS4CEE-Projekts, das darauf abzielte, die Diskussion über den langfristigen Einsatz von CCS-Technologien in diesem Teil des Alten Kontinents zu erneuern. Das Projekt soll offiziell am 31. Dezember dieses Jahres enden.

WARSCHAU, Polen, 18. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- CCS4CEE (vollständiger Name: „Building momentum for the long-term CCS") wurde 2021 ins Leben gerufen und führte zur Ausarbeitung von mehr als 35 Dokumenten, einschließlich des CCS-Fahrplans für 10 mittel- und osteuropäische Länder, der Mitte 2022 veröffentlicht wurde. Im Rahmen des Projekts wurden Fragen wie z. B. Finanzierungsmöglichkeiten oder gesellschaftliche Akzeptanz untersucht. Die Aktivitäten der Partner konzentrierten sich darauf, Interessengruppen und politische Entscheidungsträger zu erreichen. Es wurden mehrere Veranstaltungen auf nationaler und internationaler Ebene durchgeführt. Die letzte war die regionale Abschlusskonferenz, die Mitte September in Prag stattfand, um das Projekt zusammenzufassen. Die wichtigsten Errungenschaften des CCS4CEE-Projekts in den Partnerländern sind in diesem kurzen Video zu sehen.