NEW YORK (dpa-AFX) - In einem für Aktien weiterhin freundlichen Umfeld hat der Dow Jones Industrial mit Mühe an seine jüngste Rekordjagd angeknüpft. Der US-Leitindex hatte im Handelsverlauf am Montag bei 37 393,45 Punkten eine weitere Bestmarke erklommen. Am Ende verharrte das Börsenbarometer bei 37 306,02 Zählern prozentual betrachtet auf dem Schlussniveau vom Freitag.

