Heliostar mit Update zum Warrant Incentive Programm

Vancouver, Kanada, 18. Dezember 2023 - Heliostar Metals Ltd. (TSX.V: HSTR, OTCQX: HSTXF, FRA: RGG1) ("Heliostar" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/heliostar-metal ... - freut sich, seine Bekanntgabe bezüglich des Abschlusses seines Optionsscheinausübungsprogramms (das "Anreizprogramm") zu aktualisieren. Großgeschriebene Begriffe, die in dieser Pressemitteilung verwendet, aber nicht definiert werden, haben die Bedeutung, die ihnen in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. Dezember 2023 gegeben wurde.

Weitere 18.000 ausstehende Warrants wurden im Rahmen des Incentive-Programms ausgeübt. Dementsprechend bestätigt das Unternehmen, dass (a) insgesamt 17.599.544 Stammaktien des Unternehmens durch die Ausübung von 17.599.544 ausstehenden Warrants ausgegeben wurden, wodurch dem Unternehmen ein Bruttoerlös von insgesamt 5.279.863,20 $ zufloss, (b) insgesamt 5.866.504 Anreiz-Warrants im Rahmen des Anreizprogramms ausgegeben wurden und (c) nach Abschluss des Anreizprogramms noch 28.764.086 ausstehende Warrants verbleiben.

Über Heliostar Metals Ltd.

Heliostar ist ein junges Bergbauunternehmen mit einem Portfolio an hochgradigen Goldprojekten in Mexiko und Alaska.

Das Unternehmen entwickelt das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Ana Paula in Guerrero, Mexiko. Darüber hinaus arbeitet Heliostar in Zusammenarbeit mit der mexikanischen Bundes- und Lokalregierung an der Genehmigung des Goldprojekts San Antonio in Baja Sur, Mexiko. Das Unternehmen erkundet weiterhin das Goldprojekt Unga in Alaska, Vereinigte Staaten von Amerika.

Ana Paula beherbergt gemessene und angezeigte Ressourcen von 710.920 Unzen Gold (320.204 gemessene und 390.716 angezeigte Unzen) mit 6,60 g/t Gold sowie eine abgeleitete Ressource von 447.512 Unzen Gold mit 4,24 g/t Gold. Die Anlage ist für den Tagebau zugelassen und verfügt über eine beträchtliche Infrastruktur, einschließlich eines Portals und eines 412 Meter langen Abstiegs.

