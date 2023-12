Global Education Holdings übernimmt das Australian Performing Arts Conservatory

Seit seiner Gründung im Jahr 1993 wurden zahlreiche erfolgreiche TV-, Theater- und Filmprofis am APAC ausgebildet, darunter der Schauspieler Mirko Grillini (Die Chroniken von Narnia und Home and Away) und der australische Stand-up-Comedian Mark McConville.

LONDON, 18. Dezember 2023 /PRNewswire/ --Die im Vereinigten Königreich ansässige Unternehmensgruppe für Bildungsangebote Global Education Holdings hat das Australian Performing Arts Conservatory (APAC) übernommen. Die in Brisbane ansässige Schule für darstellende Künste bietet Bachelor-Studiengänge in Schauspiel, Filmproduktion sowie Gesang und Tanz an.

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Professor Ray Lloyd, begrüßte die Aufnahme des APAC in die Gruppe und erklärte: „Die GEDU baut ein breit gefächertes Portfolio von Bildungseinrichtungen und -dienstleistungen auf, um weltweit eine qualitativ hochwertige, zugängliche und kompetenzorientierte Hochschulbildung anzubieten. Durch die Übernahme des APAC, das einen hervorragenden Ruf bei der Ausbildung im Bereich der darstellenden Künste genießt, können wir unser Lehrplanangebot vergrößern und gleichzeitig unsere geografische Reichweite in Australien ausweiten."

Das APAC ist eine registrierte australische Hochschuleinrichtung, die von der Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA) akkreditiert ist. Es war zuvor als Australian Stage Combat School (ASCS) bekannt und ist außerdem im Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students eingetragen.

Mit dieser Übernahme tritt die GEDU in den australischen Markt ein und baut ihre globale Präsenz aus. Das APAC ist die vierte Marke, die in den letzten drei Monaten in die GEDU-Gruppe aufgenommen wurde. Erst kürzlich hat sie die britische Seefahrtsschule MLA College, die französische Managementschule École de Management Appliqué (EMA) und die in den USA beheimatete Schiller International University mit Standorten in Tampa, Madrid, Heidelberg und Paris übernommen.

Informationen zur GEDU: Die Gruppe bietet eine Reihe von Bildungsangeboten an, darunter das gesamte Spektrum an Hochschulabschlüssen, Lehrstellen und Sprachschulen. Sie ist in 12 Ländern aktiv, darunter die USA, Kanada, das Vereinigte Königreich, Irland, Deutschland, Frankreich, Spanien, Malta, die Vereinigten Arabischen Emirate, Indien, Saudi-Arabien und Australien. Ihr Portfolio deckt ein breites Spektrum an Fachgebieten ab und zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich sowohl auf die Beschäftigungsfähigkeit als auch auf die Erfahrungen der Studierenden konzentriert, um die Rentabilität der Investitionen für die Studierenden zu maximieren.

