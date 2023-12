OCI Global gibt Vereinbarung über den Verkauf der IFCO an Koch bekannt

OCI hat im März 2023 eine vielschichtige strategische Überprüfung eingeleitet, die darauf abzielt, den Abschlag auf den inneren Wert von OCI zu verringern und für die Aktionäre einen Mehrwert zu schaffen. Die heutige Ankündigung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Erreichung dieser Ziele, da sich ein Wert von 3,6 Mrd. USD für OCI herauskristallisiert hat. Es wird erwartet, dass die Transaktion zu einer Verringerung der Nettoverschuldung der Holdinggesellschaft und zu einer Kapitalrendite für die Aktionäre führen wird, so dass das verbleibende Unternehmen in der Lage sein wird, aufbauend auf seinen Plattformen für kohlenstoffärmeres Ammoniak und grünes Methanol zusätzliche wertsteigernde Möglichkeiten im Bereich der Energiewende zu erkunden.

AMSTERDAM, 18. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- OCI Global (Euronext: OCI), ein weltweit führender Hersteller und Vertreiber von Wasserstoffprodukten, gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung über den Verkauf von 100 % seiner indirekten Beteiligung an seiner großen US-amerikanischen Stickstoffdüngemittelfabrik Iowa Fertilizer Company LLC in Wever, Iowa, USA, an Koch Ag & Energy Solutions zu einem Gesamtpreis von 3,6 Mrd. USD auf steuerfreier Basis getroffen hat, vorbehaltlich der üblichen Anpassung von Barmitteln, Schulden und normalisiertem Betriebskapital.

