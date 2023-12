"Eine deutliche Mehrheit der Chileninnen und Chilenen hat am Sonntag den rechten Verfassungsentwurf abgelehnt. Doch die Gefahr eines weiteren Rechtsrucks bleibt bestehen. Während die Linke noch immer damit beschäftigt ist, ihre Wunden zu lecken, bestimmen die Ultrarechten längst die öffentlichen Debatten im Land. Besonders die zunehmende Kriminalität wird in rassistischer Manier aufgebauscht und den Migrantinnen und Migranten angelastet. Dabei können Kast und Konsorten auf die Unterstützung der großen Medienkonzerne zählen. Hinzu kommen vermehrt wirtschaftliche Probleme, auf die die Regierung keine Antwort findet - der perfekte Nährboden für einen Rechten wie José Antonio Kast, der sich für die 2025 anstehende Präsidentschaftswahl gute Chancen ausrechnet. Es ist zu befürchten, dass er Recht behält."/DP/jha

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zum Verfassungsreferendum in Chile:

Pressestimme 'Junge Welt' zum Verfassungsreferendum in Chile

