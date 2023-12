"Die AfD hat ihren Schrecken verloren. In Pirna ist sie seit Jahren etabliert. Zweimal schon holten die Rechtsaußen das Direktmandat im Bundestagswahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Und schon lange bevor es die AfD gab, galt Pirna als rechtsextreme Hochburg. Erst vor einer Woche stufte das Sächsische Landesamt für Verfassungsschutz den AfD-Landesverband als "gesichert rechtsextrem" ein. Das aber schreckt in Sachsen niemanden mehr ab, im Gegenteil. Das Etikett "rechtsextrem" gilt vielen gar als ein Anti-Establishment-Gütesiegel. Um weitere kommunale AfD-Erfolge zu verhindern, müssten auch die Gleichgültigen motiviert werden, mit dem Stimmzettel für eine offene Gesellschaft zu sorgen. Wenn sie aber nicht zu gewinnen sind, werden bei den landesweiten Kommunalwahlen 2024 weitere Pirnas folgen."/DP/jha

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zum Sieg der AfD bei der OB-Wahl in Pirna:

