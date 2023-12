Edison Lithium arrangiert den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an den argentinischen Lithiumkonzessionsgebieten für 5 Millionen US$

Vancouver, British Columbia, 19. Dezember 2023 / IRW-Press / - Edison Lithium Corp. (TSXV: EDDY, OTCQB: EDDYF; FWB: VV0) („Edison“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 18. Dezember 2023 mit Meteor Energy, LLC („Meteor“), einem Energieunternehmen mit Sitz in Dallas (Texas, USA), eine Absichtserklärung (Letter of Intent/die „LOI“) über den Verkauf von 100 % der Anteile des Unternehmens an seiner argentinischen Tochtergesellschaft Resource Ventures S.A. („ReVe“) für 5.000.000 US$ unterzeichnet hat. Vor dem Verkauf wird ReVe zunächst die Claims Pipanaco und einen der LEXI-Claims in eine neue Tochtergesellschaft ausgliedern, wie weiter unten beschrieben, sodass diese im Besitz des Unternehmens verbleiben. Gemäß der Absichtserklärung haben die Parteien vereinbart, alle wirtschaftlich vertretbaren Anstrengungen zu unternehmen, um innerhalb von 60 Tagen eine endgültige Vereinbarung zu treffen, die diese Transaktion zu für beide Parteien akzeptablen Bedingungen wirksam werden lässt.

ReVe kontrolliert die Rechte an aussichtsreichen Lithium-Sole-Claims in der argentinischen Provinz Catamarca. Die Claims befinden sich hauptsächlich in zwei geologischen Becken, die als Salar Antofalla und Salar Pipanaco bekannt sind. Bei Abschluss der Veräußerung an Meteor umfassen die Vermögenswerte von ReVe 29 Bergbaukonzessionen mit einer Fläche von etwa 105.699 Hektar in der Provinz Catamarca (Argentinien). Das Unternehmen wird seine Anstrengungen in Argentinien auf 8 Bergbaukonzessionen mit einer Fläche von ca. 28.766 Hektar in der Provinz Catamarca konzentrieren, die nicht Gegenstand des Verkaufs sind und ungefähr 20 % der derzeit von ReVe gehaltenen Claims ausmachen. Die Verkaufsbedingungen sehen vor, dass Meteor dem Unternehmen bei Unterzeichnung der Absichtserklärung 25.000 US$ zahlt. Weitere Zahlungen in Höhe von 475.000 US$ bzw. 4.500.000 US$ sind von Meteor an das Unternehmen zu leisten, sobald eine endgültige Vereinbarung unterzeichnet bzw. die Veräußerung abgeschlossen ist.

Nathan Rotstein, CEO von Edison, sagt dazu: „Diese Transaktion bestätigt unsere Entscheidung zum Erwerb des gesamten Konzessionspakets von ReVe vor zweieinhalb Jahren für 1.250.000 $ und verschafft Edison ausreichende Barmittel, um weitere Möglichkeiten zu sondieren. Wir sind sehr zufrieden damit, wie wir nach Abschluss der Transaktion aufgestellt sein werden.“