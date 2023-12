Tesla bekommt Druck von Pensionsfonds

Seit Ende Oktober befinden sich schwedische Tesla-Mechaniker im Streik. Sie wollen einen Tarifvertrag durchsetzen. An ihrer Seite kämpft auch die schwedische Gewerkschaft IF Metall. Doch nun werden auch andernorts Pro-Stimmen laut und immer lauter.

Gewerkschaften oder Betriebsräte sind Elon Musk bei Tesla ein Dorn im Auge. In Europa wächst der Druck gegen den US-Elektroautobauer in diesem Zusammenhang aber spürbar. Eine Gruppe skandinavischer Pensionsfonds wird aktiv.

So teilte etwa eine Gruppe skandinavischer Pensionsfonds mit, sich in dem Machtkampf hinter die schwedischen Mechaniker stellen und einen offenen Brief an Tesla schreiben zu wollen. Darin werde man den US-Konzern auffordern, das Recht auf Kollektivverhandlungen zu wahren. Zu der Gruppe gehört auch der dänische Pensionsfonds PFA.

Davor hatte bereits der norwegische Staatsfonds Partei für die schwedischen Mechaniker ergriffen. Auch aus anderen Branchen gibt es zahlreiche Solidaritätsbekundungen für den Arbeitskampf. Mittlerweile sind Gewerkschaften und Organisationen aus Schweden, Finnland, Norwegen und Dänemark mit an Bord. Sie prangern etwa die schlechten Arbeitsbedingungen im Zusammenhang mit Tesla an. Auch im deutschen Werk in Grünheide macht sich die Gewerkschaft IG Metall für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne stark.

