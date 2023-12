BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM nach dem Kapitalmarkttag in der vergangenen Woche von 16,00 auf 17,50 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Es gebe zwar noch zahlreiche Restrukturierungen, die umgesetzt werden müssten, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch zugleich hätten Kostensenkungen eine weitere Ausweitung des operativen Ergebnisses signalisiert./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2023 / 05:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2023 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

