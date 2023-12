UBS stuft GIVAUDAN AG auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan vor Zahlen zum vierten Quartal von 2700 auf 2860 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Für das zweite Halbjahr liege seine Schätzung für das vergleichbare operative Ergebnis (Ebitda) knapp unter der Konsensprognose, schrieb Analyst Charles Eden in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das trotz seiner gesenkten Ebitda-Schätzungen für 2023 und 2024 angehobene Kursziel begründete er mit dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum und den jüngst gestiegenen Bewertungen von Konkurrenten./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2023 / 18:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2023 / 18:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3.681EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Charles Eden

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 2860

Kursziel alt: 2700

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m