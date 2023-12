Timber Works in München erhält Bauvorbescheid

München (ots) - UBM Development erhält in München Bauvorbescheide wie am

Fließband. Der Bauvorbescheid für das von UBM in München entwickelte

Gewerbeprojekt "Timber Works" ist rechtskräftig. Das in Holz-Hybrid-Bauweise

geplante Gebäude entsteht auf einer Grundstücksfläche von rund 6.500 m2 in der

Pelkovenstraße 148 und umfasst mehr als 9.650 m2 Bruttogrundfläche. Das

Grundstück liegt im Stadtteil Moosach direkt an der U-Bahn-Station "Olympia

Einkaufszentrum" und gegenüber dem Olympia-Einkaufszentrum (OEZ).



"Mit Timber Works setzen wir unsere Offensive für nachhaltige und flexible

Gewerbeflächen am Standort München fort", sagt Thomas G. Winkler, CEO der UBM

Development AG, "damit fällt auch ein wesentliches Risiko bei

Projektentwicklungen, der schwer kalkulierbare Fristenlauf, weg."