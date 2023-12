Lokführergewerkschaft zählt Urabstimmung über längere Streiks aus

BERLIN (dpa-AFX) - Die Lokführergewerkschaft GDL zählt seit Dienstagmorgen die Stimmen der Urabstimmung über unbefristete Streiks bei der Bahn aus. "Wir gehen davon aus, dass das Ergebnis deutlich wird", sagte der stellvertretende GDL-Bundesvorsitzende Mario Reiß am Dienstag in Frankfurt am Main. Das Ergebnis soll um 17.00 Uhr verkündet werden.

Wenn mindestens 75 Prozent der abgegebenen Stimmen für umfassendere Arbeitskämpfe sind, kann GDL-Chef Claus Weselsky einen solchen jederzeit als Druckmittel im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn einsetzen. Die Gewerkschaft hat aber versprochen, frühestens am 8. Januar erneut zu streiken. Dass das Quorum für unbefristete Streiks erreicht wird, gilt als sicher.