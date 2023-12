Great Pacific Gold Explorationsbohrung trifft auf 5m mit 166,35 g/t Gold, darunter 2m mit 413 g/t Gold bei finalen Bohrungen im Jahr 2023 in Victoria, Australien

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Highlights:

Bohrloch CRC07 durchteufte 5 m mit 166,35 g/t Gold, einschließlich 2 m mit 413 g/t Gold auf 95 m

Das Bohrloch mit dem höchsten jemals gemeldeten Gehalt auf dem Projekt Lauriston befindet sich unmittelbar südlich der Grundstücke der Fosterville Mine von Agnico Eagle

Dieses Entdeckungsbohrloch (CRC07), das auf dem Comet-Prospekt auf dem Projekt Lauriston gebohrt wurde, ist ein tieferes Folgebohrloch eines früheren, flacheren Bohrlochs, das in einer Goldmineralisierung endete, jedoch aufgrund der Kapazität des Bohrgeräts aufgegeben wurde (CRC14)

Vancouver, BC – 19. Dezember 2023 – Great Pacific Gold Corp. („Great Pacific Gold“ oder „GPAC“ oder das “Unternehmen”) (TSXV:GPAC – WKN:A2QJKK – OTCQX:FSXLF) freut sich bekannt zu geben, dass bei den jüngsten Bohrungen eine hochgradige mineralisierte Zone auf dem Comet-Prospekt innerhalb des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Lauriston in Victoria, Australien, entdeckt wurde.

Das Reverse-Circulation (RC)-Bohrloch CRC07 durchteufte 5 m mit 166,35 g/t Gold auf 95 m, einschließlich 2 m mit 413 g/t Gold auf 96 m, darunter 1 m mit 468 g/t Gold und 1 m mit 358 g/t Gold.

Das Comet-Prospekt, in dem das Entdeckungsbohrloch der hochgradigen Zone gebohrt wurde, weist epizonale Merkmale von Au-As-Sb auf und ähnelt geologisch der Lagerstätte Fosterville Mine (siehe Abbildung 1). Die nach Westen abfallende Comet-Verwerfungszone besteht aus ordovizischen Schiefern und Sandsteinen, die in einer Reihe von nord-südlich verlaufenden Ziehharmonikafalten gefaltet sind. Diese hochgradige Entdeckung befindet sich in der Nähe der Comet-Antiklinale, die in diesem Gebiet kartiert wurde und einen ähnlichen strukturellen Rahmen wie die Mineralisierung bei Fosterville darstellt.

Während der Bohrung von CRC07 wurde bei der Entnahme von Referenzsplitterproben sichtbares Gold in den Splitterschalen dieser beiden hochgradigen Abschnitte beobachtet (siehe Abbildung 2).

Das Bohrprogramm vom November 2023 zielte auf die drei Schürfstellen Trojan, O'Connell's und Comet ab, wobei tiefere RC-Bohrungen als zuvor durchgeführt wurden, um die Mineralisierung in der Tiefe sowie die strukturellen Gegebenheiten an Schlüsselstellen im Rahmen einer Studie des epizonalen Mineralisierungsmodells auf Fosterville zu untersuchen. Es wurden vier Löcher mit einer Länge von 736,6 m gebohrt, wobei 2 Löcher bei Trojan innerhalb der Blackwood-Explorationslizenz gebohrt wurden. Bei Trojan erreichte ein Bohrloch das Ziel nicht und das andere wurde mit einer Diamantbohrung auf 254,6 m abgeschlossen (die Ergebnisse stehen noch aus). Das Bohrloch im Prospektionsgebiet O'Connell's Find durchschnitt eine Mineralisierung in der hängenden Wand des Hauptganges. Bei Comet wurde die Bedeutung der Antiklinale für die nach Westen abfallende mineralisierte Zone als Schlüsselziel für hochgradiges Gold als Teil des epizonalen Modells angesehen.

Abbildung 1 - Lageplan des Comet-Projekts und Bohrlochplan

Falls Abbildung nicht angezeigt wird, bitte hier klicken: https://cdn.investor-files.net/2023_12_19_GPAC_News1_6097d8a44c.jpg

Auf dem Grundstück Comet hat Great Pacific Gold 15 Reverse-Circulation-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1434 m niedergebracht, wovon vierzehn Bohrungen im Jahr 2022 und eine Bohrung im Rahmen dieses Programms 2023 niedergebracht wurden. Das Grundstück erstreckt sich über eine Streichenlänge von etwa 1 km und basiert auf einer anomalen geochemischen Bodenbeschaffenheit und dem Vorhandensein von alten Goldabbaustätten. Das aktuelle Bohrprogramm schließt an ein Programm aus dem Jahr 2022 an, bei dem eine oberflächliche Goldmineralisierung am südlichen Ende des Grundstücks Comet erprobt wurde. Im Rahmen des Programms 2022 durchteufte Great Pacific Gold in einer beträchtlichen Anzahl von Bohrlöchern erfolgreich eine Goldmineralisierung (siehe Pressemitteilung vom 5. August 2022). In der Nähe von CRC07 endete ein früheres Reverse-Circulation-Bohrloch CRC014 aufgrund von Tiefenbeschränkungen des Bohrgeräts in einer Goldmineralisierung bei 90 m. Bohrloch CRC014 durchteufte auch 10 m mit 0,94 g/t Au auf 77 m in Verbindung mit vereinzelten Sulfiden.

Abbildung 2 - Späneschalenprobe mit sichtbarem Gold. (Sichtfeld ~3mm)

Falls Abbildung nicht angezeigt wird, bitte hier klicken: https://cdn.investor-files.net/2023_12_19_GPAC_News2_1bde80cf2a.jpg

Frühere Bohrungen bei Comet haben weite Zonen mit goldhaltigen, verstreuten Sulfiden aus Arsenopyrit und Pyrit durchschnitten. Eine petrographische Untersuchung mit der Laserablationstechnik (LA-ICP-MS) von goldmineralisiertem Bohrklein bei Comet bestätigte außerdem, dass eine disseminierte goldhaltige Sulfidzusammensetzung aus Arsenopyrit, Pyrit und dem Antimonmineral Tetrahedrit vorkommt. Die Laserablation ergab, dass das Gold in den Kristallgittern von Arsenopyrit und Pyrit mit einem durchschnittlichen Gehalt von 44,4 ppm Gold und 26,2 ppm Gold in den jeweiligen untersuchten Mineralien enthalten ist.

Basierend auf dem Programm 2022 erstellte Great Pacific Gold ein Modell, wonach die zuvor durchteufte Goldmineralisierung weiterhin nach Westen einfallen würde, was einen potenziellen Anstieg des Gehalts zur Folge hätte (siehe Abbildung 3). Dieses Modell basiert auf GPACs Verständnis der epizonalen Au-As-Sb-Goldmineralisierung in der Sub-Domain Fosterville, wie sie in den technischen Studien zur Goldlagerstätte Fosterville beschrieben wurde. Dementsprechend ist Great Pacific Gold durch die aktuellen Bohrergebnisse sehr ermutigt, da diese bestätigen, dass die Goldmineralisierung in der Tiefe unterhalb des vorherigen Bohrprogramms fortgesetzt wurde und weiter zunahm.

Abbildung 3 - Comet Querschnitt 5850100mN

Falls Abbildung nicht angezeigt wird, bitte hier klicken: https://cdn.investor-files.net/2023_12_19_GPAC_News3_667a613571.jpg

Der hochgradige Abschnitt wurde in der letzten für 2023 geplanten Bohrung auf dem Projekt entdeckt; auf Grundlage dieser Ergebnisse wird ein weiteres Bohrprogramm geplant.

Bryan Slusarchuk, CEO von GPAC, erklärt: "In den vergangenen drei Monaten war GPAC mit den Vorbereitungen für die Bohrungen im ersten Quartal 2024 in PNG beschäftigt. Wir haben Straßensanierungsarbeiten und Bohrverträge organisiert und gleichzeitig historische Daten zur Vorbereitung auf die Exploration ausgewertet und digitalisiert. Außerdem haben wir vor kurzem die Erteilung der Explorationslizenz für Kesar Creek bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um ein 130 Quadratkilometer großes Landpaket, das sich direkt im Nordwesten befindet und an die Grundstücke von K92 Mining angrenzt. In der Zwischenzeit bohrte GPAC parallel zu diesen Arbeiten in PNG ein letztes Loch für 2023 in Australien, um die Überzeugung von Rex Motton und dem technischen Team zu testen, dass es ein ernsthaftes Potenzial für einen hochgradigen Treffer bei Comet gibt, wenn wir in der Nähe der Comet-Antiklinale bohren würden, die auf der Grundlage früherer GPAC-Arbeiten in diesem Gebiet identifiziert worden war. Dieses letzte Bohrloch, das für 2023 geplant ist, hat sehr hohe Goldgehalte durchteuft, wie in der heutigen Pressemitteilung beschrieben, und zwar in einer ähnlichen strukturellen Umgebung wie bei der Mine Fosterville. Wir werden nun einen Plan erstellen, wie wir diese neue hochgradige Entdeckung am besten vorantreiben können."

Bohrergebnisse und Abschnitte:

HoleID East North Azimuth (deg.) Dip (deg.) From (m) To (m) Downhole Interval (m) Au g/t CRC007 263517 5850093 92 -66 95 100 5 166.35 includes 96 98 2 413.00

Der 5-Meter-Abschnitt verwendet einen Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t Au und keine internen Abfälle, während der höhergradige Abschnitt von 2 Metern Gehalte von mehr als 350 g/t Au und keine internen Abfallparameter enthält. Die wahren Mächtigkeiten sind nicht bekannt. Weitere Bohrungen sind erforderlich, um die wahren Mächtigkeiten zu bestimmen. Die Untersuchungsergebnisse sind nicht gedeckelt.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Alle Proben wurden einer Qualitätskontrolle unterzogen, die für Perkussionsbohrungen mit Duplikaten, Leerproben und handelsüblichen Standards mit den erwarteten Ergebnissen der eingereichten Proben geeignet ist. Alle Untersuchungen wurden von Onsite Laboratory Services Ltd (ISO: 9001) mit Sitz in Bendigo, Victoria, unter Anwendung von Brandprobenverfahren mit einer 25g- oder 50g-Ladung und ICP- oder AAS-Abschluss durchgeführt. Die Ergebnisse der Qualitätskontrolle sind konsistent.

Über GPAC

Great Pacific Gold verfügt über ein Portfolio an hochgradigen Goldprojekten in Papua-Neuguinea (PNG") und Australien.

In PNG erwarb Great Pacific Gold vor kurzem ein bedeutendes 2.166 Quadratkilometer großes Mineralexplorationslandpaket in PNG. Das Landpaket umfasst zwei ELs und mehrere ELAs. Es umfasst sowohl Explorationsziele im Frühstadium als auch im fortgeschrittenen Stadium mit hochgradigen epithermalen Adern und porphyrartigen Mineralisierungen.

Das Projekt Arau besteht aus einer EL (EL 2651) und einer ELA (ELA 2715), die sich in der Region Kainantu befinden und das Mt.-Victor-Projekt einschließen, wo frühere Bohrungen mehrphasige intrusive Komplexe mit Kupfer- und Goldmineralisierung gefunden haben.

Das Projekt Wild Dog besteht aus einer EL, EL 2761, und einer ELA, ELA 2516, die sich auf der Insel New Britain und etwa 50 km südwestlich von Rabaul und Kokopo, PNG, befinden.

Das Projekt Kesar Creek besteht aus einem Explorationslizenzantrag, ELA 2711, und liegt 10 km westlich der Goldmine K92, die sich im Besitz der K92 Mining Inc. befindet und von dieser betrieben wird.

In Australien begann Great Pacific Gold mit zwei hochgradigen Goldprojekten, die sich zu 100 % im Besitz von Great Pacific Gold befinden, den Projekten Lauriston und Golden Mountain, und hat seither ein großes Gebiet an bewilligten und beantragten Grundstücken erworben, das weitere hochgradige Goldmineralisierungen im Epizonenbereich (bei niedrigen Temperaturen) und damit verbundene Goldmineralisierungen im Zusammenhang mit Intrusionen enthält, die sich alle im Bundesstaat Victoria, Australien, befinden. Das Landpaket von Great Pacific Gold, das über einen Zeitraum von mehreren Jahren zusammengestellt wurde, umfasst insbesondere das Projekt Lauriston, ein 666 Quadratkilometer großes Grundstück unmittelbar südlich und innerhalb desselben geologischen Rahmens, in dem sich die Goldmine Fosterville von Agnico Eagle Mines Ltd. und die dazugehörigen Explorationsgrundstücke befinden. Das Golden Mountain Projekt ist ein intrusionsbezogenes Goldprojekt am Rande des Strathbogie Granits und liegt am nördlichen Ende des Walhalla Goldgürtels. Die erworbenen Projekte beinhalten das epizonale Goldprojekt Providence mit dem Goldfeld Reedy Creek, das an das Explorationsprojekt Sunday Creek von Southern Cross Gold (ASX:SXG) angrenzt, und eine große Gruppe von kürzlich konsolidierten Konzessionen, die Walhalla Gold Belt Project genannt werden und eine Vielzahl von epizonalen und intrusionsbezogenen Goldmineralisierungen enthalten. Darüber hinaus verfügt Great Pacific Gold über ein weiteres Goldprojekt mit dem Namen Moormbool, das eine epizonale Goldmineralisierung und eine damit verbundene potenzielle intrusionsbezogene Goldmineralisierung aufweist, sowie über das Projekt Beechworth im Nordosten des Bundesstaates, das eine intrusionsbezogene und mesozonale Goldmineralisierung enthält.

Alle Grundstücke von GPAC befinden sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens und weisen trotz begrenzter moderner Explorations- und Bohrarbeiten eine historische Goldproduktion aus Hartgestein auf.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Rex Motton, AusIMM (CP), COO von GPAC, einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft, verifiziert und genehmigt. Herr Motton ist für den technischen Inhalt dieser Pressemeldung verantwortlich.

Im Namen des Unternehmens:

Rex Motton

Chief Operating Officer und Director



Rechtliche Hinweise

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Fosterville South warnt davor, dass alle vorausschauenden Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Entwicklung von vielen wesentlichen Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der jeweiligen Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der begrenzten Betriebsgeschichte von Fosterville South, den geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf den Grundstücken Lauriston und Golden Mountain und der Notwendigkeit, Umwelt- und Regierungsvorschriften einzuhalten. Dementsprechend können sich die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen unterscheiden, die in den vorausblickenden Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Abgesehen von den geltenden Wertpapiergesetzen verpflichtet sich Fosterville South nicht, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

