BAADER BANK stuft SAP SE auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP mit Blick auf Änderungen in der Konzern-Berichterstattung auf "Add" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Mit der Herausnahme von auf Aktien basierten Vergütungen aus der Berechnung der bereinigten Ergebnisse bereite SAP sich selbst einen Nachteil, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. SAP folge mit dem Schritt anderen Unternehmen aus der Branche wie Dassault Systemes, Temenos und Oracle./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2023 / 07:38 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 141,8EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Knut Woller

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 140

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m