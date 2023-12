Weltweit agierender Automobilhersteller validiert Lithium-Eisenphosphat von Nano One und startet Evaluierungen im Tonnen-Maßstab

- Erfolgreiche Evaluierung des Lithium-Eisenphosphats (LFP) von Nano One baut auf Kooperationen mit Erstausrüstern (OEMs) auf und beschleunigt Pilotversuche sowie Tests im Tonnenmaßstab.

- Zu den Evaluatoren gehören Vertreter der Industrie und von Energiespeicherlösungen (ESL), das US-Verteidigungsministerium und Erstausrüster der Automobilindustrie.

- Testequipment zur Produktion im kommerziellen Maßstab zeigt, dass die Kapazität zur Skalierung und zum Wachstum mit Partnern vorhanden ist.

- steht im Einklang mit den Zielen des Gesetzes zur Inflationsreduzierung der kanadischen und der US-amerikanischen Regierung.

December 19, 2023. Vancouver, Canada (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) / IRW-Press / - Nano One Materials Corp. („Nano One“ oder das „Unternehmen“) ist ein Cleantech-Unternehmen mit patentierten Verfahren für die Produktion von Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien, die sichere und belastbare Lieferketten ermöglichen, indem sie die Kosten, die Komplexität, die Energieintensität sowie den ökologischen Fußabdruck reduzieren.

Das Unternehmen freut sich, mitteilen zu können, dass es von wichtigen Partnern bestätigte Aufträge über die Herstellung von LFP-Proben mit einem Volumen von rund 1,3 Tonnen zum Zwecke der kommerziellen Evaluierung erhalten hat, von welchen etwa 30 Prozent bereits versandt wurden. Das LFP wurde mit dem One-Pot-Verfahren in den vor kurzem in Betrieb genommenen LFP-Pilotanlagen von Nano One in Candiac, Québec, hergestellt, um die Produktion im kommerziellen Maßstab zu demonstrieren, während gleichzeitig die Produktionsrisiken gemindert werden.

Denis Geoffroy, Chief Commercialization Officer von Nano One, erklärte: „Diese großvolumigen Proben der LFP-Kathodenmaterialien wurden in unseren Pilotanlagen in Québec mit Ausrüstung in kommerziellem Maßstab hergestellt, die vor kurzem für das One-Pot-Verfahren wieder in Betrieb genommen wurde. Die Proben werden einem globalen Automobilhersteller und weiteren wichtigen Partnern zur Verfügung gestellt, nachdem kleinere Proben der LFP-Kathodenmaterialien von Nano One geprüft und validiert worden waren. Dies unterstützt eine gemeinsame Vision der Förderung und Herstellung lokal beschaffter, abfallfreier, hochleistungsfähiger Kathoden in erstklassigen Zellen. Es steht zudem im Einklang mit den Initiativen der kanadischen und der US-amerikanischen Regierung sowie den entsprechenden Zielen des Gesetzes zur Inflationsreduzierung.“